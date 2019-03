Bijspijkercursus in Smallingerland over verkeersregels voorziet in behoefte

"Rotondes waren er vroeger nog niet"

Een van de cursisten is mevrouw Oosting, ze is 81 jaar. In 1965 heeft ze haar rijbewijs gehaald. "Er is veel veranderd. Nu zijn er allemaal rotondes en die waren er vroeger nog niet. De kinderen zeggen dat ik niet meer met de auto naar Amsterdam mag komen, ze zeggen dat ik maar met de trein moet gaan."

Ze had in de krant over de cursus gelezen. Na de eerste les had ze vijf van de vijftien vragen fout. Ze heeft onder andere geleerd hoe ze de buitenspiegel goed moet afstellen. "lk heb al veel opgestoken en er volgen nog twee lessen. Ik doe het om bij de tijd te blijven, je leert er altijd iets van."