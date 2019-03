Ongeluk met vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A7

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er bij het ongeluk geen andere auto's zijn betrokken. Vermoedelijk is de chauffeur de macht over het stuur kwijtgeraakt en daardoor naast de weg beland. Of de chauffeur daarbij gewond is geraakt, is niet bekend.

Het is nog onduidelijk hoelang het oponthoud zal duren.