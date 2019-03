Suzanne Schulting wordt zaterdag gehuldigd in het Abe Lenstra Stadion

De 21-jarige shorttrackster uit Heerenveen heeft een succesvol seizoen achter de rug. Afgelopen weekeinde werd Schulting in het Bulgaarse Sofia wereldkampioen op de 1000 meter en ook pakte ze voor het eerst in haar carrière de allroundtitel op het WK shorttrack. In januari werd ze Europees kampioen op de 1500 meter.

In het Abe Lenstra Stadion zal Schulting voor de wedstrijd SC Heerenveen-De Graafschap een ereronde maken.