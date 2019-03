Firma Hartman voorlopig gered door akkoord met The Food Farm Group en banken

Dat is positief nieuws, want afgelopen maandag verklaarde de advocate van Hartman nog voor de Leeuwarder rechtbank dat het bedrijf op de rand van een mogelijk faillissement stond.

Dat kwekerij Hartman slecht draait, is al duidelijk sinds december. Het bedrijf wilde toen op heel korte termijn tientallen werknemers ontslaan. Dat was volgens de directie nodig om te overleven. Sinds die tijd is het bedrijf aan het strijden met partijen die nog geld moeten hebben van Hartman, zoals paprikaleverancier NH Paprika uit Heerhugowaard.

Oplossing

Volgens een verklaring van het bedrijf bestaat de oplossing uit een nieuw krediet van de Rabobank en nadere afspraken tussen The Food Farm Group, waarvan Harman onderdeel is, en verschillende banken. Die oplossing is goed genoeg om dit kalenderjaar goed door te komen en ook door te gaan met het omvormen van Hartman in een '100 % bioteler', zo laat de directie weten.

Maandag werd al duidelijk dat een mogelijke oplossing dichtbij was. Hartman moest toen voor de rechtbank verschijnen vanwege onbetaalde rekeningen. De directie kon daar toen niet bij zijn, omdat ze in overleg waren over een financiële oplossing.