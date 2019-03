Café De Welvaart op Ameland gaat na acht jaar weer open

Zandbergen kwam met het plan om in het café speciaalbieren en lunches met Amelander producten aan te bieden. Naast het geld van de crowdfunding heeft hij nog twee grote financiers die er ook geld in steken. Naast het café is ook het plan om de twee appartementen en de twee hotelkamers op te knappen.

De crowdfundingsaksje begon in januari, met het doel om 150.000 euro binnen te krijgen. Dat bedrag kon een maand later met de helft teruggebracht worden, omdat twee grote financiers zich hadden gemeld. Een week geleden sloot Zandbergen de actie, met een score van 90.000 euro.

Hij krijgt op 1 april de sleutels en dan moet er heel wat gebeuren. Het moet flink worden opgeknapt. In de keuken hing alleen nog een afzuigkap en er stond een afwasmachine.

Hoe komt hij bij dit café?

"De Waddeneilanden zitten in mijn bloed, ik kom er al jaren. Zo ben ik ook bij De Welvaart gekomen. M'n vriend zei, hé, er staat een café leeg, is dat niets voor jou? Toen ben ik het gaan onderzoeken en een jaar later is de financiering binnen."

Met de crowdfunding wil hij ook mensen op het eiland erbij betrekken. "Veel mensen hadden het over het café, ze willen weer naar De Welvaart. Nu konden ze ook helpen." Hij hoopt voor de zomer open te zijn.

De Welvaart heeft een lange geschiedenis op Ameland, die teruggaat tot aan de 18e eeuw.