Stienzer kinderen planten bomen op landelijke Boomfeestdag

De organiserende stichting wil met de Boomfeestdag kinderen het belang van bomen duidelijk maken. Er is voor het Stienzer bos gekozen, omdat daar vanwege ziekte flink veel bomen zijn gekapt.

In Stiens is de provinciale Boomfeestdag omdat Leeuwarden deze keer de 'accentgemeente' is en die heeft Stiens als locatie uitgezocht.

Ook op andere plekken in Fryslân worden deze woensdag bomen geplant door kinderen.