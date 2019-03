FNV maakt pensioenlied; vakbond houdt maandag manifestatie

Minke Jansma is bestuurslid van de FNV. "Wij wilden wat creatiefs doen en mensen op een modernere manier oproepen dan met een pamfletje. Dus zijn wij met de collega's de studio ingegaan."

Maandag zijn in verschillende plaatsen in het land pensioenmanifestaties. "Iedereen moet een goed pensioen hebben, ook voor de mensen die flexwerken of zelfstandig zijn, maar met name ook de jongeren. Die moeten wij aanspreken, want een goed pensioen is niet alleen voor boven de 50 jaar van belang."

Voor de manifestatie in Leeuwarden wordt om 11.30 verzameld op het Wilhelminaplein. Daar komen een aantal sprekers en dan volgt een stoet door de stad.

Wat hopen ze te bereiken? "Ons geluid versterken, om onze wensen te laten horen."