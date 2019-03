Aucke van der Werff aangesteld als formateur gemeente De Fryske Marren

Het moet een degelijke maar niet al te lange formatie worden, zo is de opdracht aan Van der Werff. Het nieuwe college krijgt vijf wethouders die vier fte mogen verdelen. Fractievoorzitter Jan van Zanden van de grootste partij, het CDA, heeft alle vertrouwen in Van der Werff. "Hij is een man met veel ervaring."

Het coalitieakkoord van 2018 gaat niet de basis worden. "Feitelijk beginnen we opnieuw. We zullen nog weleens kijken naar het coalitieakkoord van 2018, maar we hebben er twee nieuwe partijen bij. We vinden ook dat die tot hun recht moeten komen", zegt Van Zanden.

Het college van De Fryske Marren viel halverwege februari over het dossier van de zandwinning in het IJsselmeer. Twee FNP-wethouders namen ontslag na een motie van wantrouwen van de gemeenteraad.