Klaas Kielstra: "De provincie is in staat om boven-lokaal te denken"

Reageer op de stelling: de provincie als bestuurslaag kan wel worden afgeschaft.

"Nee, dat is onzin. De provincie als bestuurslaag moet juist versterkt worden. De provincie is in staat om boven-lokaal te denken en toch een goede 'feeling' te hebben met de lokale situatie. Denk ook eenvoudig aan openbaar vervoer of wegen. Deze stoppen niet bij de gemeentegrenzen. Wel moet de Provincie zich natuurlijk tot haar eigen taken beperken. De VVD is voor een kleine, maar wel effectieve en efficiënte overheid."

Hoe wil uw partij de Friezen beter/meer betrekken bij de provinciale politiek?

"Middels bestuurstafels en maatschappelijke tafels met doorzettingsmacht."

Televisieprogramma's zoals 'Zondag met Lubach'en 'De wereld draait door' gaan al gauw aan de haal met campagnefilmpjes. Hoe gaan jullie daar mee om?

"Dit is ons nog niet overkomen, maar zo wel, dan moet je dat wel met een beetje humor benaderen"