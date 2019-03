Friese metaalbedrijven zijn hard op zoek naar personeel

Bij Meijer Metaal zijn momenteel geen vacatures, maar de verwachting is dat die er binnenkort wel komen. In Hallum is dat anders, daar staan vijf vacatures open.

Een aantal kandidaten is deze week begonnen met een bbl-traject bij Oreel. Dat is een traject waarbij ze leren en werken tegelijk. Een van die kandidaten deed eerst heel iets anders. "Ik stond eerst in een winkel. Ik was altijd bezig met van alles en nog wat. Dit leek mij wel een leuke richting en dat vind ik nog steeds."

Klaas Jan de Goede van Oreel zegt dat ze altijd op zoek zijn naar goed personeel. Daarom doen zij ook mee aan de week van het metaal. Niet iedereen hoeft ervaren zijn. "Als mensen bereid zijn om te leren en de klik is er, dan zijn wij bereid om mensen op te leiden", legt De Goede uit.