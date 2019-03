Noord-Nederland kan nog veel duurzamer, deel 2

Toekomst

Als het gaat om de energieproductie in de toekomst is het goed om te kijken naar wat er in Noord-Nederland aan plannen lopen om duurzaam energie te produceren. We moeten dan kijken naar de SDE-subsidie, die bestaat sinds 2008. Het overgrote deel van de groene energieproductie wordt gerealiseerd met hulp van zo'n subsidie. Met deze regeling kunnen particulieren en bedrijven een subsidie aanvragen om duurzame energie op te gaan wekken. In 2011 is de regeling een beetje veranderd. Vanaf dat jaar kunnen particulieren geen subsidie meer aanvragen en heet de regeling SDE+. De projecten variëren van een paar zonnecellen op een woonhuis, tot de bouw van een biomassacentrale.

Om een beeld te krijgen hoe de verschillende Nederlandse landsdelen het doen in de transitie naar duurzame energie hebben we ook deze regeling als indicator genomen. We zijn gaan kijken of Noord-Nederland zich, op basis van de verstrekte subsidies, echt onderscheidt van de rest.

RVO

In opdracht van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regeling uit. De dienst houdt ook bij wie de subsidie heeft gekregen en wanneer, en hoeveel vermogen er voor dat bedrag opgewekt wordt. Ieder jaar publiceert RVO een grote lijst met alle projecten erop. Uit die lijst hebben we kunnen halen hoeveel subsidie er per provincie beschikt is sinds het begin van de regeling. We schrijven bewust 'beschikt' omdat de meeste projecten nog bezig zijn. De exploitanten krijgen de subsidie pas uitgekeerd op het moment dat ze ook daadwerkelijk het voorgestelde vermogen produceren. Het geld is dus in veel gevallen toegezegd maar nog niet uitgekeerd.

In onze berekeningen zijn alleen projecten meegenomen die werkelijk in een provincie gevestigd zijn. Zo zijn bijvoorbeeld windparken buiten de zogenaamde 12mijlszone niet meegeteld. Uit de regeling is inmiddels al meer dan 35 miljard euro beschikt aan projecten in de verschillende provincies. Het grootste deel daarvan, bijna 6 miljard, is aangevraagd en gereserveerd voor particulieren en bedrijven in Noord-Brabant. Het landsdeel waar de meeste subsidie is uitgekeerd is West, waar de provincies Utrecht, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland onder vallen.