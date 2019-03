"Meer geld voor cultuur om hoge verwachtingen waar te maken"

Leegloop dreigt

De toekomst ziet er goed uit voor Explore the North, helemaal nu Leeuwarden de titel Unesco City of Literature wil veroveren. Maar er is nog niets officieel toegezegd. Ze zitten hier dan ook al een tijdje in de wachtstand. Het festival heeft plannen voor een productiehuis, waarin ze zelf aan de slag gaan met makers.

"Vorig jaar zijn we eigenlijk al een combinatie geworden van een productiehuis en een festival. We hebben met 200 kunstenaars gewerkt en dat heeft veel opgeleverd. Bijvoorbeeld de Relaxerette. Je ligt in een hangmat met een koptelefoon op en hoort literaire verhalen van lokale en landelijke makers. De Relaxerette is nu onderweg naar een festival in Singapore", vertelt Hospers.

De wachtstand is volgens Hospers riskant. "Festivals worden op dit moment niet structureel gefinancierd en draaien dus op mensen. Maar als ze een aanbod uit Groningen of Amsterdam krijgen, zijn ze weg. Nu is het moment om deze mensen, maar ook een grote club kunstenaars, hier te houden."