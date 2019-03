Eerste jeugdei van Fryslân gevonden bij Oentsjerk

Het eerste kievietsei van Schiermonnikoog is maandag ook gevonden. Jan Holwerda zag aan het eind van de middag een ei liggen in een stuk weide aan de noordkant van de Heereweg. Holwerda heeft dinsdagochtend een oorkonde en het vindersloon gekregen. Het was de achtste keer dat hij het eerste kievietsei van Schiermonnikoog vond.