In Overijssel, net over de grens met Fryslân, is dinsdagavond een aantal vaten aangetroffen. Die vaten lagen lagen onder het viaduct op de N334, aan de Wolterholten. De politie werd ingeschakeld na een melding en riep de hulp in van de brandweer. Verschillende brandweerkorpsen zijn uitgerukt om de inhoud van de vaten te onderzoeken.