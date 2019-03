Politie schakelt hulp Friezen in in zoektocht naar dader schietpartij Delft

"Na die 7e augustus lijkt hij wel in rook te zijn opgegaan", vertelt Dick Goijert van de politie in Den Haag. "Uit onderzoek is gebleken dat hij in een auto is vertrokken na die moord in de richting van Friesland."

De tips wijzen in de richting van Harlingen, waar zijn auto gezien is. Ook in Franeker is de auto gesignaleerd. "Het gaat om een Volkswagen Polo, voorzien van het kenteken RG-TG-91." Er staat een beloning van 10.000 euro open voor de persoon die de gouden tip geeft.