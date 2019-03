Verbeteren biodiversiteit en ruimte voor duurzame energie belangrijkste provinciale opgaven

"Ik denk dat de belangrijkste opgave het herstel van de biodiversiteit is", zegt Albert van der Ploeg. Hij is voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, waarvan het grootste deel van de 800 leden als boer of particulier aan agrarisch- en natuurbeheer doet om het landschap te behouden.

"Als je kijkt naar de natuurlijke diversiteit in Fryslân en ook naar de daling van het aantal weidevogels en insecten, dan moet er nog wel wat gebeuren. Wij doen ook al heel veel, maar cruciale zaken nog niet. Je moet bijvoorbeeld heel goed om de bodem denken en dat is ook een voordeel voor de boer zelf. Misschien moeten wij ook naar andere stalsystemen toe, want wij weten allemaal dat mengmest niet ideaal is. Alleen het duurt wel dertig of veertig jaar voordat deze generatie ligboxstallen weer weg is en welke systeem heb je dan?"

Niet alleen landelijk gebied

Van der Ploeg kijkt ook naar meer dan alleen het landelijke gebied alleen. Volgens hem moeten we naar meer bloeiende planten toe; ook in bebouwd gebied. "Maar dat soort planten zijn meestal wat minder goed te verteren en dan heb je als boer weer een probleem als boer met CO2 en methaan." De provincie heeft genoeg bevoegdheid om het een en ander te stimuleren en er ook middelen bijgekregen, maar niet genoeg.

Daarom is er ook de club 'Natuer met de Mienskip' die volgens Van der Ploeg bezig is om het geld dat er wel is zo goed mogelijk in te zetten. Die middelen moeten boeren ook het gereedschap geven om het anders te doen. Maar als je meer natuur wil hebben dan kost dat meer geld, want niet alles zal uit de markt kunnen komen. En wat dat betreft valt er wel wat te kiezen, denkt Van der Ploeg. Al hoort hij niet veel over dat extra geld.