Het zondagsvoetbal sterft uit in Fryslân

Trend bij Zwaagwesteinde

Ook V.V. Zwaagwesteinde is aan het begin van dit seizoen opgehouden. "Het was een moeilijk besluit, zo vertelt voorzitter Klaas Hoekstra. "Het kwam allemaal in een stroomversnelling, omdat we te weinig spelers kregen. In augustus hadden we nog negen spelers over en daar kunnen we niet een team van maken. Er kwam spanning op het voortbestaan van de club. Veel mensen willen op zondag spelen. Jongeren willen op zaterdag naar de kroeg en oudere mensen willen op zondag een familiedag hebben."