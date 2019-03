Clubiconen praten niet verder met SC Heerenveen

Mijne Heren,

Zoals in december 2018 al aangekondigd hebben wij u begin januari via de heer Sjoerd Feenstra een voorstel doen toekomen voor het opstellen van een breed gedragen plan van aanpak voor onze club.

Vervolgens is in samenspraak met de heer Feenstra gewerkt aan een notitie waarin een aantal spelregels zijn geformuleerd, die bij het opstellen van het plan van aanpak zouden moeten gelden.

Deze spelregels zijn door ons zonder uitzondering onderschreven. Evenwel werd de enige door ons ingebrachte spelregel door u niet geaccepteerd. Deze betrof het niet definitief benoemen van nieuwe leidinggevende functionarissen gedurende de periode dat aan het plan van aanpak zou worden gewerkt. Tijdelijke invulling van functies was voor ons geen probleem. De tijdsduur voor het opstellen van het plan werd door ons ingeschat op ongeveer zes weken.

Nadat wij op 18 januari wederom door tussenkomst van de heer Feenstra uw bericht ontvingen van het niet accepteren van deze spelregel, overheerste bij ons de teleurstelling. Wij hebben er in het daaropvolgende weekeinde eens rustig over nagedacht en kwamen tot de conclusie dat wij zo niet wilden beginnen.

Wij hebben u op 21 januari bericht gedaan dat ons voorstel hiermee van de baan was en verzocht om een gesprek met een delegatie van uw kant. Uiteindelijk heeft dit gesprek na lang aandringen van onze kant eerst op 6 maart plaatsgehad en hebben we de kans gehad het waarom van de door ons ingebrachte spelregel nog eens toe te lichten.

Een dag voor dit gesprek werden we onaangenaam verrast met de aanstelling van de heer Roozemond als nieuwe algemeen directeur. In de afgelopen week heeft de heer Roozemond in diverse media uitgelegd hoe de club er voor staat. De teneur van de berichtgeving is dat er eigenlijk geen noemenswaardige problemen meer zijn.

De liquiditeit is tot 2022 gewaarborgd zonder dat nog noodgedwongen spelers hoeven te worden verkocht, SC Heerenveen is een rijke club, sponsoren lopen weer naar binnen en ook het stadion raakt langzaamaan weer vol. Verder wordt er keihard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Het doet ons vanzelfsprekend deugd dit te horen, want wij maakten ons in de afgelopen jaren oprecht zorgen over de club en stonden daarin niet alleen. Gelukkig dendert de trein echter verder, hopelijk ook op het goede spoor, en ook na 2022.

In het gesprek met u hebben we afgesproken dat wij nog eens na zouden denken over een vervolg. We hebben daar inmiddels over gesproken, maar zien geen basis voor het alsnog oppakken van het oorspronkelijke idee. Wij waren aanvankelijk vol enthousiasme en hadden er zin in. De reactie op het voorstel heeft ons enthousiasme echter danig bekoeld. Daarnaast staat ook de wijze, waarop gekomen is tot de benoeming van een algemeen directeur, wat ons betreft de samenwerking in de weg.

De daarin gevolgde procedure staat haaks op hoe het zou moeten zijn bij een organisatie, die zoals de heer Roozemond zelf aangeeft, van de mensen op de tribune is. Dit alles maakt dat bij ons het goede gevoel ontbreekt voor een verder vervolg.

Gelukkig hebben we de laatste weken op het belangrijkste onderdeel van de club, het voetbal, aanmerkelijke verbeteringen kunnen zien. Wij hopen dat dit zich doorzet en wensen iedereen bij SC Heerenveen veel succes in de komende tijd. We hopen daar zelf als "feanfans" nog lang getuige van te mogen zijn.

Met sportieve groet,

Foppe de Haan

Gertjan Verbeek

Henk Hoekstra

Riemer van der Velde

Tjisse Wallendal

Yme Kuiper