Trainers Hulshoff en Ponk nemen afscheid van SC Cambuur

Hulshoff, samen met Jan Bruin de rechterhand van hoofdtrainer René Hake, neemt na ruim tien jaar afscheid van SC Cambuur. In die periode was hij in verschillende functies werkzaam, waaronder driemaal als interim-trainer.

Drie keer interim-trainer

In februari 2016 zat Hulshoff. na het opstappen van Henk de Jong en de komst van Marcel Keizer, één wedstrijd als eindverantwoordelijke op de bank. In de eredivisie verloor SC Cambuur dat duel met FC Utrecht (0-2).

In oktober van datzelfde jaar werd Hulshoff samen met Arne Slot als interim-trainer aangesteld, nadat Rob Maas werd ontslagen. Het interim-duo zou het seizoen 2016/2017 uiteindelijk afmaken.

De derde keer dat Hulshoff naar voren werd geschoven, was na het ontslag van Marinus Dijkhuizen in november 2017. In januari kwam er met de komst van Hake als hoofdtrainer een eind aan Hulshoffs derde interim-periode.