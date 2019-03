Vliegende auto's? In Heerenveen ontwikkelen ze alvast voorzieningen

Maandag zette Antea Group een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst met PAL-V, fabrikant van de allereerste vliegende auto. De PAL-V (Personal Air and Land Vehicle) is een compacte tweepersoons 'autogyro', die zowel over de weg kan als door de lucht. Wanneer er in de toekomst vliegende auto's in het 'straatbeeld' verschijnen, heeft dat consequenties voor de openbare ruimte, het werkgebied van Antea Groep.

Henri Deelstra is 'businesslijn'-directeur bij Antea Group. Hij legt de opdracht uit. "Technisch is het redelijk eenvoudig om een vliegveld te maken. De vragen zijn: waar wil je ze hebben en wat komt er in de wet- en regelgeving te staan?"

"Wat wij hebben afgesproken met de leverancier van de vliegende auto is dat we ze zullen helpen met de infrastructuur voor de publieke klanten. Denk bijvoorbeeld aan het toestaan, ontwerpen en realiseren van minivliegvelden of parkeergelegenheden aan huis. Wij moeten ervoor zorgen dat ze landen en weer kunnen opstijgen."