Komt Freno terug in het zondagsvoetbal?

Toch leggen de tegenstemmers zich niet neer bij het verdwijnen van zondagsvoetbal uit Franeker. Ze proberen nu of ze een nieuwe vereniging op kunnen richten. Die vereniging moet voetballen op zondag en krijgt een bekende naam: VV Freno.

"Wij hebben de website www.vvfreno.nl al laten registreren", lacht Peter Tiemersma. Het oud-bestuurslid van SC Franeker is een van de mannen die proberen om het zondagsvoetbal voor de stad te behouden.

'Ik snap het wel heel goed"

Dat doe hij niet omdat hij het niet eens zou zijn met de vereniging om op te houden met het voetbal op zondag. "Dat het meeste deel van het budget van de club opgaat naar 2 prestatie-elftallen, dat is niet reeël. Daar moet je eerlijk in zijn. Dat snap ik ook heel goed. Daar ben ik het mee eens. Maar ik vind het wel heel jammer. Daarom hebben wij de hoofden bij elkaar gestoken."

"Wij zijn met een leuk groepje. Dat hebben wij ook tegen elkaar gezegd. Toen hebben we de verschillende opties doorgenomen en toen kwam er uit dat wij nog door willen op zondag. En dat kan alleen als wij een eigen vereniging oprichten."

Er moet veel geregeld worden

De groep rondom Tiemersma heeft intussen contact gehad met de gemeenten Waadhoeke en de voetbalbond KNVB. En op het internet is dus de nieuwe websited, uit naam van VV Freno al geregistreerd. Want een nieuwe club, dat doe je niet zomaar even.

Zo moeten er nog genoeg spelers en leden zijn, moet de club een accommodatie hebben en is er overleg met de gemeente nodig. Dat heeft nog wat voeten in de aarde. "Vanuit de KNVB zijn de regels dat wij 50 leden moeten hebben en 3 elftallen inschrijven. Die leden hebben wij al, en we kunnen al 2 elftallen maken."

Voor de accommodatie maakt Tiemersma zich geen zorgen. "De velden van SC Franeker zijn van de gemeente. Die worden nu zeven dagen in de week gehuurd door de sportclub. Een oplossing zou zijn dat wij de velden huren op zondag, en dat Franeker de andere dagen voor haar rekening neemt. Dan zijn wij in een keer klaar."