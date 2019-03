Geldtransportwagens en een meldkamer: veiling SecurCash in Drachten

Dinsdagochtend is er een kijkdag. Belangstellenden kunnen tot woensdag een bod uitbrengen. Naast Drachten zijn er ook veilingen van spullen uit de vestigingen in Houten en Best.

Gepantserde geldwagens

In totaal gaat het om meer dan 500 producten, waaronder 46 gepantserde geldwagens. De veiling wordt gehouden door Troostwijk Auctions.