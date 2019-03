Noord-Nederland kan nog veel duurzamer

Het drukt de wens uit om als regio voorop te lopen in de energietransitie, mede dankzij de kennis en de netwerken die de regio heeft op het gebied van energie. Maar ís Noord-Nederland wel de koploper? Uit onderzoek van RTV Noord en Omrop Fryslân blijkt dat dit op het gebied van energiebesparing nog niet eenduidig het geval is. In dit artikel lees je waarom.

Energieverbruik bij woningen

Om te zien of Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe, volgens de indeling van het CBS) vergeleken met andere landsdelen voorop loopt, zochten we uit we wat het energieverbruik per woning is en hoe zich dit door de tijd heen ontwikkelt. De meeteenheid is GigaJoule (GJ), waarmee het mogelijk is om het energieverbruik van gas en elektriciteit bij elkaar op te tellen.

Uit ons onderzoek (gebaseerd op de Klimaatmonitor van 2016) blijkt dat we in Noord-Nederland een gemiddeld energieverbruik per woning van ruim 56 GJ per níet de koploper zijn, dat wil zeggen: Noord-Nederland heeft níet het laagste energieverbruik. Die eer valt te beurt aan West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland), waar per woning ongeveer 45 GJ aan energie wordt verbruikt. Al sinds 2008 is West-Nederland de koploper op dit vlak.

Bij deze berekening moet volgens Lammert Wiersma, energiedeskundige bij E&E Advies en opsteller van de Energiemonitor van de provincie Groningen, wél een kanttekening worden gemaakt. 'In Noord-Nederland staan over het algemeen meer vrijstaande huizen, die vaak groter zijn, en dus meer energie verbruiken.' Het is volgens hem daarom niet zo vreemd dat Noord-Nederland op dit vlak niet de koploper is.

"Als je koploper in de energietransitie wilt zijn, gaat het niet alleen om het feitelijke energieverbruik, maar ook om wat je eraan doet om hierop te besparen. Het kan zijn dat je in absolute cijfers relatief veel energie verbruikt, maar procentueel wél de grootste energiebesparing hebt. Dán kun je op die manier alsnog koploper zijn."

Daarom hebben we ook gekeken naar de ontwikkeling door de tijd. Hoe doet Noord-Nederland het op het gebied van energiebesparing?

In 2017 kende Noord-Nederland procentueel de grootste daling van energieverbruik per woning vergeleken met de andere landsdelen: 2,3 procent. In de jaren daarvoor was dit niet het geval. Het lijkt dus in 2017 de goede kant op te zijn gegaan, maar we weten natuurlijk niet of dit een eenmalige positieve uitschieter is. Ook bij deze cijfers moet volgens Wiersma de nuance worden gemaakt dat in Noord-Nederland over het algemeen meer vrijstaande huizen staan. "Die zijn lastiger te verduurzamen, wat maakt het verminderen energieverbruik van een veel grotere opgave is voor Noord-Nederland dan in andere landsdelen."