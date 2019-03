Jong SC Heerenveen wint 'beloftenderby' van Jong SC Cambuur

De beloften van Cambuur en Heerenveen konden in de eerste helft niet voor gevaar zorgen. In de 60e minuut was er een penalty voor Heerenveen nodig om de nul van het scorebord te krijgen. Pelle van Amersfoort benutte de kans voor de Feansters. Vijf minuten na de 1-0 lag de tweede er ook al in. Invaller Progon Maloku was met een schot verantwoordelijk voor de eindstand van 2-0.

Beide ploegen komen uit in de verliezerspoule en hebben zes wedstrijden gespeeld. Door de overwinning staat Jong Heerenveen op de tweede plaats met 13 punten. Jong Cambuur staat zevende met zes punten.