Jelle Boerema in It Polytburo: "Als we een keus hebben, dan zijn wij tegen"

De gemeente Noardeast-Fryslân zegt 'nee' tegen gaswinning, de provincie ook. Maar beide hebben daar feitelijk niets over te zeggen en dat is frustrerend, vindt Jelle Boerema. "Ook als je kijkt naar het werelderfgoed Waddenzee, dat is uniek en daarom moet je er heel voorzichtig mee zijn ook omdat nog niet bekend is wat de effecten zijn."

Toch is de kans reëel dat het Rijk de gasboringen zal toestaan. Dan wil Boerema proberen er iets positiefs uit te halen. "Als we een keus hebben, dan zijn wij tegen. Als het Rijk zegt: we doen het toch', dan hebben ze niets aan een gemeentebestuur dat boos achterover gaat hangen." Zo vindt Boerema dat de NAM de bevolking moet compenseren. De NAM moet investeren in maatschappelijke projecten, van toerisme tot dorpshuizen. Naast compensatie moet er een duidelijke nulmeting komen, en een schadefonds - waarbij van de gaswinning in Groningen geleerd moet worden.