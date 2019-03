Matthijs Sikkes-van den Berg wordt geen gedeputeerde of wethouder

In de Leeuwarder Courant meldde partijvoorzitter Gerda Koopman dat Sikkes mogelijk wethouder wordt in een nieuw te vormen college in De Fryske Marren. Maar dat is niet zo, zegt Sikkes. Sikkes wil de komende jaren als Statenlid eerst het werk in de Staten leren kennen. Een positie als gedeputeerde of wethouder is niet aan de orde, zegt hij.