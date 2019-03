Sportoverzicht: Shorttrack, SC Heerenveen, VC Sneek, UNIS Flyers en LDODK

Shorttrack

Ze was al olympisch en Europees kampioen, maar dit weekend werd ze voor de eerste keer wereldkampioen. Er staat eigenlijk geen maat op Suzanne Schulting. Ze is nog maar 21 jaar en heeft nu al alles gewonnen. "Het komt langzaam binnen, het is heel bizar", zegt Schulting. Het was een kampioenschap met een lach en een traan, want ze werd gediskwalificeerd op de 1500 meter en ging onderuit op de relay.

SC Heerenveen

SC Heerenveen won afgelopen weekend in Den Haag van ADO. Michel Vlap was weer eens de grote man met twee doelpunten. Ook bestuurlijk is er nog iets te melden. Van der Velde heeft afgelopen weekend een gesprek gehad met het Stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen en Cees Roozemond. Maandagavond komt de groep Van der Velde weer bij elkaar, dan zullen ze besluiten of er een tweede gesprek komt met het Stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen en de algemeen directeur.

VC Sneek

De volleybalsters van Sneek zitten in de kampioenspoule. De eerste twee wedstrijden hebben ze gewonnen, kunnen ze echt Nederlands kampioen worden?

UNIS Flyers

De ijshockeyers van de UNIS Flyers zijn door naar de halve finale van de BeNe League. Afgelopen weekend hebben ze Zoetermeer verslagen met 10-0 en 4-2. In de halve finale staan ze tegenover de Luik Bulldogs uit België.

LDODK-PKC

In de Korfbal League is LDODK zeker van de play-offs om de landstitel. Op de bus van LDODK staat 'our goal is Ziggo Dome'; ze zijn nu onderweg.