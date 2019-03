Geen nieuwe continue dioxinemeting in de REC in Harlingen

Dat betekent niet dat er niets gaat gebeuren. Er zal nu na iedere storing iets gedaan worden met de biomonitoring. Dat is een onderzoek dat al bestaat. In de omgeving staan bakken met gras en gewassen zoals boerenkool of spinazie. Een keer in de zoveel tijd wordt dit onderzocht op schadelijke stoffen. Dat gebeurde nog niet na een storing, maar zal vanaf nu wel gebeuren. Binnen twee weken komt hier dan uitslag van.

Harry Boon, wethouder van de gemeente Harlingen, heeft een dubbel gevoel bij het besluit. "We hadden het liefst gezien dat er nog een jaar continu in de pijp zou worden gemeten. Aan de andere kant is het zo dat je vooral wilt weten wat er gebeurt na een storing."

Verbetertraject

Door een grote storing in oktober 2015, waarbij meer dioxine vrijkwam dan gebruikelijk, is er een verbetertraject van de REC opgezet. Zo is er drie jaar lang continu de dioxine in de pijp gemeten. Dit is sinds januari 2018 stopgezet. De afvaloven is op basis van deze tijdelijke metingen verbeterd.

Vorig jaar waren er verschillende storingen in de ketel van de REC. Zo ontstond de roep om de continue dioxinemeting weer in te voeren. Intussen doet Omrin er alles aan om storingen in de toekomst te voorkomen. De afvaloven is op dit moment zeven weken dicht voor een grote reparatie aan de ketel.