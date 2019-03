VIDEO: Waarom zijn Friezen trots op hun eigen taal?

In Fryslân Hjoed praten de 'Fryske Flogger' Eduard Rekker en Mirjam Vellinga van Afûk over de trotsheid van de Friezen. Ze hebben beide een beetje moeite met het woord 'trots', maar ze zijn wel trots. "Ik vind het een lastig woord, maar Fryslân is zo'n machtig mooie provincie", aldus Eduard Rekker. "Maar het kan ook inhouden dat het hier beter is dan ergens anders en dat is niet zo."

"Ik ben wel trots op de Friese taal", zegt Mirjam Vellinga. "Ik vind het mooi dat al eeuwenlang gezegd wordt dat de taal uitsterft, maar nog steeds bestaat." Uit onderzoek kwam naar voren dat vooral jongeren trots zijn. "Dus we kunnen nog mooi een tijdje vooruit."

Eduard Rekker heeft wel geprobeerd in het Nederlands te vloggen. "Mensen vragen mij dat ook wel, want dan zou ik meer mensen bereiken. Het Fries staat het dichtst bij mij. Toen ik het in het Nederlands deed, zeiden mensen dat dat niet meer moest."

"Met het Fries bind je meer mensen aan je," vult Vellinga aan. "Dan heb je een groter bereik dan andere vloggers in het Nederlands, want je kunt je onderscheiden."

De jeugd gebruikt het Fries meer, en ze appen in het Fries. "Ook al doen ze dat fonetisch, op social media wordt vooral spreektaal gebruikt, het wordt steeds gewoner om Fries te schrijven. De drempel is lager. Mensen zijn minder bang om fouten te maken."

Volgens Eduard Rekker moeten mensen zich niet klein maken, het zogenoemde Calimero-effect. "Ga er gewoon voor!"