Bedrijven steunen nationaal park De Alde Feanen

"Zo'n zeven, acht bedrijven steunen ons nu", vertelt John Haitsma van De Alde Feanen. "Ze leveren niet alleen financiële middelen, maar helpen ook met hun netwerk of diensten. Daardoor kunnen we extra projecten draaien. De organisatie kan wel draaien met subsidie van de provincie, maar dit is extra zogenoemd 'ontwikkelgeld'."

Twee jaar geleden is de Rabobank als hoofdsponsor begonnen. "Nu zijn er kleinere bedrijven bijgekomen en breiden we het netwerk uit. We hebben de ambitie om gestaag door te bouwen. Met het geld kan het park doorontwikkeld worden naar de 'nieuwe standaard' van nationale parken." Dat betekent dat ze niet alleen het natuurgebied onderhouden, maar ook meer doen met partijen die in de omgeving zitten.

De bedrijven die steunen, willen graag wat betekenen voor de omgeving, maar het is voor hun bijvoorbeeld ook een mooie locatie om bijeenkomsten te organiseren of inspiratiesessies te houden.

"De bedrijven krijgen een plekje op de website en in ons foldermateriaal, er komen geen borden in het water te staan."