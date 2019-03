Social media censureren advertenties van Tryater vanwege taalgebruik

Tryater heeft verschillende keren geprobeerd om het stuk onder de aandacht te brengen op de social media, maar dat lukt voorlopig niet. De social media weigeren de advertenties namelijk vanwege het woord 'hoeren', schrijft Tryater.

De voorstelling is een Friese variant op het stuk van de theatermaker Arne Sierens uit België. Het is een komedie waarin het gaat over het stigmatiseren en het veroordelen van elkaar. De voorstelling van Tryater gaat eind maart in première in Zalen Schaaf in Leeuwarden.