FNP-verkiezingsborden weggehaald in gemeente Waadhoeke en Ljouwert

In de gemeente Ljouwert zijn al zes borden verdwenen. Vooral Stiens moest het ontgelden: daar zijn al vier borden weggehaald. De FNP vindt het erg jammer en ook onnodig. "We weten dat ze heel mooi zijn, in 2018 heeft deze poster ook een landelijke prijs gewonnen, maar blijf van andermans spullen af", zegt raadslid Jan Willem Tuininga uit Stiens. "En als je graag zo'n poster wil hebben, bel dan even en dan brengen we zo'n bord bij je thuis."

In de gemeente Waadhoeke waren nog meer borden weggehaald dan in Ljouwert. In Menaam waren de borden al na een uur weg. Raadslid Sijbe Knol: "Zo snel hadden we dit nog niet eerder meegemaakt. De borden hingen ook mooi hoog. We snappen niet hoe ze die eraf hebben gekregen."