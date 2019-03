Met zijn zwarte hoed en grote crèmekleurige Mercedes is Cor Bil uit Leeuwarden een opvallende verschijning. Bil is al bijna 19 jaar taxichauffeur. Door een streptokokkeninfectie mist hij zijn volledige linkerarm. Maar zijn handicap belet hem niet in zijn werk. "Ik probeer er altijd een feestje van te maken!"