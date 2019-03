Meer Friese gemeenten verbieden oplaten van ballonnen

Het aantal gemeenten in Fryslân met een verbod voor het oplaten van ballonnen is flink toegenomen. Dat zegt de Stichting Noordzee. Landelijk gezien is een verbod op het oplaten van ballonnen in een jaar tijd met 12 procent toegenomen. Stichting Noordzee wil een verbod omdat volgens haar het plastic slecht is voor dieren en het milieu.