Trainer Henk de Jong stopt bij De Graafschap

Henk de Jong stopt aan het einde van dit seizoen bij De Graafschap in Doetinchem. Dat heeft de trainer uit Drachten maandag bekend gemaakt aan de directie, de spelers, de staf en het personeel van de voetbalclub. De Graafschap en De Jong waren in onderhandeling over een nieuw contract, maar vorige week had De Jong al aangegeven dat hij vanwege privé-omstandigheden zijn twijfels had over contractverlenging.