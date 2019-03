"Jongeren zijn minder bang om het Fries te gebruiken, ze zijn minder bang om fouten te maken", zegt Edwin Klinkenberg van de Fryske Akademy.

"De status van het Fries is nog nooit zo hoog geweest als nu. Je kunt het Fries op alle maatschappelijke gebieden gebruiken, dat was vroeger wel anders. In Leeuwarden kun je ook overal het Fries gebruiken, dat was vroeger niet zo."

Uit het onderzoek komt naar voren dat 31 procent van de Friezen altijd Fries spreekt met vrienden of familie. In recent onderzoek van de Fryske Akademy ligt dat veel hoger, op zo'n 50 procent. "Dat ligt aan de vraagstelling."