Onderwijs begint actieweek; vrijdag is manifestatie in Den Haag

"De staking leeft hier wel op Comenius, locatie Mariënburg, in Leeuwarden" zegt Miljenko Braam. Hij is docent daar en lid van de Algemene Onderwijsbond. "Een voorbeeld van de werkdruk is dat ik nu pauze heb, maar ook nog even een leerling iets moet uitleggen. Dus eten moet tussendoor."

Volgens hem zijn vrijdag de meeste openbare basisscholen dicht vanwege de staking. "Niet alle bijzondere, christelijke, scholen, want het CNV steunt de actie niet. Ze willen eerst nog onderhandelen met de minister. Dat is jammer dat we niet een front vormen."

Op het voortgezet onderwijs en mbo en hbo is de actiebereidheid minder groot. "Veel collega's wachten af, anderen zeggen dat ze het met een dag minder werken wel redden. Weer anderen vinden een staking geen goed middel om hun zorgen te uiten, maar er moet wel iets gebeuren."

Braam vindt het een prachtig vak, "maar ik durf op een verjaardag niet meer te zeggen dat ik in het onderwijs zit. Nu nog, zeggen ze dan. Doe eens wat leuks met je leven."