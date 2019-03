Kweker Hartman op randje van faillissement

Bij Hartman is jarenlang zwarthandel bedreven voor de overname door de Food Farm Group uit België, zegt de advocaat van Hartman. Vooral om die reden heeft het bedrijf geldpijn.

Acuut in gevaar

Verslaggever Onno Falkena is aanwezig in de rechtszaal en legt uit hoe de situatie is. "NH Paprika en Hartman houden elkaar in een houdgreep. De advocaat van Harman zegt dat het bedrijf in overleg is met de Rabobank en over twee weken het geld beschikbaar heeft. Wanneer de rechter echter besluit dat Hartman meteen moet betalen, dan komt het bedrijf acuut in gevaar."

Geen directie aanwezig

Opvallend is dat er op de zitting zelf niemand van de directie van Hartman in de rechtszaal aanwezig is. Volgens de advocaat komt dat omdat de directie op dit moment aan het overleggen is over het krediet dat het bedrijf moet krijgen.

Kwalijke zaak

"Hartman moet de eigen problemen niet bij NH Paprika op het bordje te leggen", zegt de advocaat van NH Paprika. "Wij zijn maandenlang aan het lijntje gehouden. Het akkoord is tegengehouden in België." NH Paprika vindt het kwalijk dat Hartman niet op de zitting aanwezig is.

Vrijdag uitspraak

Aanstaande vrijdag zal de rechter uitspraak doen in het kort pleit tegen Hartman.