Afghaanse asielzoeker veroordeeld voor vervalsen van papieren

De man is met zijn vijfde asielprocedure bezig en stuurde in 2017 tot twee keer toe een brief van de Protestantse kerk in Britsum naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In de brief stond dat hij lid van de kerk was en de kerkdiensten regelmatig bezocht.

De IND zette daar haar vraagtekens bij. De Afghaan had eerder papieren vervalst. Drie getuigen, waaronder de dominee, verklaarden dat ze de man niet kennen en dat de brief een vervalsing is. Het is niet duidelijk wat de veroordeling betekent voor de asielprocedure van de man.