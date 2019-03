Sietze Schukking: "Wij willen Fryslân in 2030 klimaatneutraal hebben"

Kun je ons iets vertellen over jezelf wat niemand weet?

"Ik ben niet zo stiekem."

Voor welk Fries streekproduct mogen wij jou 's nachts wakker maken?

"Oranjekoek."

Waarom moeten mensen op 20 maart op jou stemmen?

"Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor Fryslân. Wij hebben een concreet plan om Fryslân in 2030 klimaatneutraal te maken. Het verlies van biodiversiteit is een existentiële bedreiging voor de wereld. Wij hebben een concreet plan om de Friese landbouw voor 2030 natuurlijk, fossielvrij, biodiverser, extensief en gericht op de consument te krijgen. Wij investeren 20 miljard euro in de toekomst van Fryslân."