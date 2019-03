Drachtster museum moet op zoek naar nieuwe directeur: Martina vertrekt

In de afgelopen jaren is Museum Dr8888 onder zijn leiding uitgegroeid van een Fries streekmuseum naar een nationaal museum voor moderne kunst met een internationaal bereik. In 2009 kwamen er 9.000 bezoekers en in 2017 en 21018 waren dat ruim 30.000 bezoekers.

Hij heeft Drachten, Dada en De Stijl-beweging op de kaart gezet en stond aan de wieg van het Van Doesburg-Rinsemahuis. De tentoonstellingen over Dada en De Stijl kregen landelijk en internationaal veel waardering.

De Raad van Toezicht zal een sollicitatieprocedure beginnen om een nieuwe directeur te vinden.