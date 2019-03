Politiek moet komende vier jaar op zoek naar een oplossing voor het veenweidegebied

Marten Dijkstra boert in Aldeboarn. Zijn boerderij staat middenin het Lege Midden. Dijkstra is druk bezig met de toekomst van zijn land en de manier van boeren. Waterbeheer is een van de dingen waar hij zich mee bezighoudt. Dijkstra ziet wel wat in de plannen van landbouworganisatie LTO, die aandringt op een systeem waarmee boeren zelf het waterpeil op hun land kunnen kiezen. "Als ik niet op het land hoef te zijn, kan het waterpeil omhoog. Moet ik er op werken, dan zet ik het lager."

Ook Dijkstra is niet blind voor de problemen. "Ik heb het geluk dat onder mijn grond een laag klei zit, met daaronder een dikke laag veen. Als dat weg is, zakken we een heel stuk lager. Daarom werk ik ook mee aan allerlei proeven om te kijken hoe je in zo'n gebied toch kunt boeren." Het gaat dan onder andere over een proef met een onderwaterdrainage. Daarnaast wordt op zijn land gemeten hoeveel CO2 het rottende veen uitstoot.

Niet zomaar alles onder water zetten

Dijkstra is blij met de ontstane discussie over de toekomst van het gebied, maar om nu zomaar blind het peil te verhogen, zoals sommige politieke partijen willen, ziet hij niet zitten. "Dan schakelen we een grote economische factor uit; dan is de werkgelegenheid weg. Daarbij schiet je daar zo niets mee op. Laten we eerst de uitkomsten van de proeven maar afwachten. Als we duidelijkheid hebben over de CO2-uitstoot en het effect van de drainage en het effect daarvan kennen, kunnen we veel beter een besluit nemen."

Onder de aandacht

Het onderwerp verdient meer aandacht van de politiek, dan dat het krijgt, vindt Dijkstra. "Het is net als het huidige klimaatprobleem. Het is moeilijk om te begrijpen en dan staat het al snel ver van ons af. Vergelijk het met een dierbare die overlijdt, dat raakt je meer dan een ongeval in een land als Afghanistan, waarbij dertig mensen omkomen. Dit onderwerp moet de komende jaren hoger op de agenda. Dat is een duidelijke politieke opgave."