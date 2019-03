Afslag Wâldwei bij Earnewâld dicht vanwege aanleg minirotonde: "Het past maar nét"

Sinds de Centrale As open is, neemt steeds meer verkeer op de Wâldwei de afslag bij Earnewâld naar de Centrale As bij Garijp. Het zorgt voor verkeersoverlast op het kruispunt, waar inmiddels verkeerslichten zijn neergezet. "De tijdelijke verkeerslichten staan er al een jaar, maar die kunnen niet altijd blijven staan", legt Dirk Lont van de provincie Fryslân uit. "Een kleine rotonde kan het verkeer daar prima verwerken. Maar dat past maar nét."

Klaar voor het toeristenseizoen

Het verkeer moet vanwege de werkzaamheden vier weken lang omrijden. "We zijn snel gestart, vanwege het toeristenseizoen", vertelt Lont. Op 5 april is de rotonde klaar en gaat de afslag weer open.