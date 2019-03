Friezen zijn het meest trots op hun provincie

Alle omroepen hebben op hun website een oproep gedaan aan hun publiek om via de enquête te laten weten of ze zich het meest Nederlander, Europeaan of, in ons geval, Fries voelen. Ook hebben we ons publiek gevraagd of ze trots zijn op hun provincie, en waarom dan precies. We hebben ook gevraagd wat men minder positief vindt aan de provincie, en waar men zich voor schaamt zelfs.

Meest trotse volk

Friezen zijn het meest trotse volk van Nederland, zo blijkt uit de enquête. Gevraagd waar zij zich het meest verbonden mee voelen, zegt de meerderheid op de eerste plaats Fryslân. In Fryslân is dit gevoel het sterkst van alle provincies. Landelijk ligt dat heel anders. Meer dan de helft van de Nederlanders voelt zich in de eerste plaats verbonden met Nederland.

Zelf de mooiste

Daarbij antwoordt bijna driekwart van de Friezen dat zij ook erg trots op hun provincie zijn. Dit is opnieuw het hoogste percentage van het land. Ook in Zeeland, Drenthe en Groningen zijn de inwoners zeer trots, maar daar wordt dit antwoord niet zo vaak gegeven als in Fryslân. Friezen vinden, net als Zeeuwen, Drenten, Limburgers en Gelderlanders, hun eigen provincie het mooist.

Opvallend is ook dat Friezen het meest meegedaan hebben aan de enquête. In totaal deden er bijna 25.000 mensen mee, meer dan 3.700 daarvan waren Friezen.