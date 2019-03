Eeltsje Hettinga wijdt 'It sonken Waad' aan klimaatverandering

Hettinga wil niet apocalyptisch zijn, maar vindt wel dat het tijd wordt dat mensen zich realiseren dat het menens is. Jongeren die niet naar school gaan om te demonstreren hebben zijn sympathie en hetzelfde geldt voor de klimaat-demonstranten in Amsterdam van zondag.

'It sonken Waad' (Het verdronken Wad) is in het Fries gepubliceerd, maar ook al naar het Nederlands en Engels vertaald. Hettinga heeft het vers aan professor Theunis Piersma uit Gaast opgedragen. Ook Tsead Bruinja, de Friese dichter des Vaderlands, publiceerde een gedicht over de klimaatverandering.