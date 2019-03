Honderden Friezen natgeregend bij klimaatmars in Amsterdam

Dat er zoveel Friezen aan de klimaatmars meededen, is volgens Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, logisch. Fryslân hoort bij de provincies die als eerst de gevolgen van de klimaatverandering merken. "Het moet gewoon niet warmer worden, want dan gaat ons Wad eraan", zei Jacobi.

Verkleumd, maar met een goed gevoel kwam Lutz Jacobi zondagavond weer terug in Leeuwarden. "Ik heb de niet de illusie dat we de wereld redden met één demonstratie, maar er is wel een beweging in gang gezet. En als het nodig is, dan gaan we morgen weer!"