Woudagemaal wordt onder stoom gebracht

Wetterskip Fryslân gaat het Woudagemaal in Lemmer vanaf dinsdag 12 maart een aantal dagen onder stroom brengen. Op die manier wordt het overtallige water van de Friese meren en kanalen afgevoerd. De reden daarvoor is de aanhoudende regen. Het inschakelen van het stoomgemaal is een preventieve actie. De waterstand wordt daarmee tijdelijk verlaagd.