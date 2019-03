Schulting na wereldtitel: "Beter? Dat kan eigenlijk niet!"

Schulting werd van emotie naar emotie geslingerd. Eerst dus twee wereldtitels en daarna het verdriet door de aflossing. "Het begon met heel veel blijdschap, maar de relay was een hele grote klap. Bij de huldiging van de 1000 meter daarna, had ik daar nog steeds last van. Het is heel erg wat daar gebeurt.", doelt Schulting op de relay. "Vooral omdat ik daarvoor twee wereldtitels win. Die laatste wil ik ook winnen met die meiden. Dat is niet gelukt en dat is zwaar klote."

Ondanks dat is het toch de blijdschap die overheerst na haar wereldtitels. De mensen in Sofia kunnen zich maar klaarmaken, want de titels zullen goed door Schulting worden gevierd: "Vanavond gaan we even een lekker feestje pakken!"