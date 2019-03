Jeroen Otter: "Deze titel is meer dan verdiend"

"Ze is gewoon supersterk. Als je dan ook nog eens beseft dat ze op de eerste afstand een penalty krijgt en daarna zo terugkomt met drie fantastische afstanden, dan is dat zó knap. Ze is echte de beste." Otter is lyrisch over de prestatie van zijn pupil. "Ik heb soms unieke dingen van haar gezien tijdens trainingen, maar dat ze het dan zo laat zien tijdens een titeltoernooi, dat maakt het wel heel bijzonder."

Valpartij Schulting

Over de val van Schulting bij de relay was Otter duidelijk: "Dit is topsport. Je rijdt op de grenzen van je mogelijkheden. Soms trek je het naar je toe en soms gaat het fout. Die dames vlogen werkelijk. Korea was de enige die dichterbij kwam. Suzanne gaat met de bel, omdat ze, denk ik, achterom kijkt naar de concurrentie. Dat deed ze eigenlijk drie meter te kort, en omdat ze nog aan het draaien is, komt ze vervolgens met de punt in het ijs en daar ging ze."