"Friese verkiezingen worden gekaapt"

"De Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân worden gekaapt door landelijke partijen, met landelijke thema's. En sommige van die partijen nemen niet een de moeite om hierheen te komen om te vertellen wat ze eigenlijk willen. Een aanfluiting!" Dat zei Geart Benedictus zondag in het Nijsfoarum van Buro de Vries. Benedictus is oud-statenlid en senator voor het CDA en stond als (in-)formatuer aan de wieg van het huidige Friese college.